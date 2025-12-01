Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних

Европейската прокуратура в София внесе днес обвинителен акт срещу бившия кмет и срещу бившия областен управител на Варна, както е срещу двама служители на Изпълнителна агенция "Морска Администрация", за измама свързана с реконструкция на рибарско пристанище, което не съществува.

Става дума за бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация, за да придобият незаконно 3.4 млн. евро от ЕС и от националните фондове за проект за подобряване на инфраструктурата на предполагаемото рибарско пристанище в покрайнините на Варна, предаде от Общината в града.

От разследването, обаче, става ясно, че такова пристанище не съществува в момента на подаване на документите за финансиране. Доказателствата показват, че парцелите земя, включени в молбата за финансиране като съществуващо пристанище, в действителност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показва, че бенефициентите на средствата са сглобили няколко понтона като плаващи кейове, с единствената цел да регистрират обекта като съществуващо пристанище.

С помощта на служители от Изпълнителна агенция "Морска Администрация", парцелите са регистрирани като пристанище. Щетите нанесени на бюджета на ЕС са приблизително 2.8 млн евро, с допълнително изчислени щети на националния бюджет на стойност 675 475 евро.

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат между 2 и 8 години затвор.

Другите обвиняеми могат да получат до 5 години затвор. Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни и публични длъжности.

Случаят първо беше докладван на Европейската прокуратура EPPO от Европейската служба за борба с измамите, след подозрение за възможни сериозни нередности и измама. OLAF оказа подкрепа за разследването. ГДНП предприе също мерки по разследването.