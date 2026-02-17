Инвестират 12 млн. евро в училища и градини във Варна

Основните ремонти в шест образователни институции приключват до края на май

През следващите 2 години Община Варна ще реализира проекти за обновяване на образователната инфраструктура за над 12 млн. евро, съобщи зам.-кметът Павел Попов. По програма „Развитие на регионите“ с 5,2 млн. евро до август 2028 г. ще бъде направен основен ремонт на СУ „Неофит Бозвели“, а година по-рано ДГ „Петър Берон“ и ДГ „Приказка“ трябва да се сдобият с нови корпуси за 4,6 млн. евро по програма на МОН. По одобрените два проекта вече тече процедура по избор на изпълнители. С 2,3 млн. евро по Концепцията за интергрирани териториални инвестиции предстои да бъде обновена и ДГ „Чайка“.

Текущите реконструкции в шест образователни институции ще приключат до края на май, увери Попов. Проектите са за 18 млн. евро, 70% от финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост. Почти на финал са дейностите в ОУ „Йордан Йовков“ и ДГ „Петър Берон“. В ОУ „Добри Чинтулов“ са изпълнени 65% от строителните работи. В Средношколското общежитие „Михаил Колони“ след финала ще има 130 стаи с две легла и санитарен възел за ученици от 8 до 12 клас от други населени места. Най-бавно вървят ремонтът в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, където се е наложила пълна подмяна на покрива, и строежът на нов 4-етажен корпус за спорт и танци в Хуманитарната гимназия. Въпреки че и плащанията се бавят, изпълнителите са готови да предадат обектите в срок, каза Попов.

Обновяването на сградния фонд, намаляването на разликите в нивото на обучение в различните училища и подобряването на връзките им с университетите и бизнеса са сред целите в Стратегията за развитие на предучилищното и училищно образование във Варна за периода 2026-2030 г. Тя ще е готова до 1-2 месеца и ще бъде подложена на обществено обсъждане, преди да бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет, съобщи Антоанета Хинева, шеф на общинската дирекция „Образование“. По думите й през последните 5 г. в забавачките са били разкрити над 400 нови места, професионалните паралелки в гимназиите от 60 вече са 99, а целодневно обучение вече е осигурено за 9344 деца. Предизвикателствата са дефицитът на преподаватели по математика, природни науки и застаряването на педагозите. През 2020 г. 20% от учителите в забавачките и 14% - в училищата, са били на възраст над 60 г., а тези под 30 г. са били едва 5 на сто.