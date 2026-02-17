Непубликувани кадри от ВИП приключенията на Деян Илиев - Мексиканеца и Калушев (СНИМКИ)

С невиждани до момента снимки на Деян Илиев - Мексиканеца се сдоби "Труд news". Кадрите са качени в публична платформа за пещерно гмуркане в Мексико.

Фотосите са заснети в периода 2015-2017 г. По това време Илиев е сред най-приближените до лама Иво Калушев. Деян е първият му ученик и верен последовател. Заживява с възрастния мъж, когато е едва 16-годишен.

Тийнейджърът прекарва повече от 10 години от живота си плътно до своя ментор. Близки до разследването "Петрохан-Околчица" твърдят, че Илиев е имал проблеми в семейната си среда и затова лесно и безпроблемно се отделил от родителите си.

Така двамата с Калушев основават школа за ВИП приключения в джунглата на Юкатан. Ексклузивни и екстремни преживявания за ентусиасти, които искат да се пренесат в "долната земя" и да усетят енергията на древните цивилизации. Цената за участие в подобно мероприятие не е упомената в платформата. Посочено е обаче, че се допускат само физически годни хора, тъй като потапянето в пълен мрак крие опасности за здравето и живота.

Деян (вдясно) е усмихнат на почти всички снимки, направени на Юкатан.

На всички снимки Деян изглежда щастлив и усмихнат в компанията на ламата и другите наоколо. Повечето от кадрите са направени в т.нар. сенот - (от испански: cenote, произлизащо от езика на маите dz'onot – „пещера с вода“). Това е естествен варовиков кладенец, пълен с подземна вода. Ямите се образуват при срутване на подземни пещери, а на дъното се разкрива кристално чиста вода.

В платформата за пещерно гмуркане е упоменато, че сентонът се нарича "Икстлан". Такова име носи и третата книга на Карлос Кастанеда - любим автор на мъжете в групата на Калушев ("Пътуване към Икстлан", бел. авт.).

Икстлан е мистичното учение, описано от американския писател, което символизира духовното завръщане към себе си, трансформацията на възприятията и крайната цел на "пътя на воина" – достигане до ново, по-високо ниво на осъзнатост и реалност, различно от социално обусловения свят.

Яни Макулев (вляво) също е посещавал Мексико заедно с трите си деца. Най-малкото от тях, Алекс, остава с Иво Калушев до сетния си дъх. По-голямата му сестра и по-големият му брат в даден момент се отказват от гмурканията. На снимката Деян Илиев е вдясно.

Във форума знайни и незнайни потребители пишат коментари до Илиев и Калушев, че кадрите им са невероятни. На една от снимките Калушев отговаря: "От будистка философия не разбирам, но съм завършил фотография и операторско майсторство. Не че разбирам много и от това, но понякога снимките стават сами".

Под синята вода се крият още нови светове.

Ново ниво на обучение по пещерно гмуркане в Мексико

A new level of cave diving education in Mexico - така описва българската група своята мини школа по гмуркане в Мексико. От коментарите в сайта става ясно, че в действителност българите са били отлично подготвени.

Там коментират, че това екстремно и високорисково техническо потапяне никак не е за всеки.

"Евала, момчета. Малцина ще се потопят в пълна тъмнина и тотален мрак. Представям си за какъв адреналин иде реч. Шапка ви свалям за отличната физическа и психическа подготовка. Оборудването ви явно е на ниво, както и вашите квалифицирани водачи", пише чужденец, който по това време търси подобни усещания на Юкатан.

Топ локации за въпросните ВИП приключения включват Юкатан (Мексико), Флорида (САЩ) и някои вулканични пещери в Испания.

Център за подводно плаване

„Много сме щастливи да обявим, че след 10 дни сенотът Икстлан ще бъде отворен за частни посещения, церемонии тип Темаскал и други специални събития. Освен това, при добро желание, след водолазните обиколки в пещерата Икстлан ще се предлага и безплатна Темаскал церемония, която ще ви очаква готова, когато излезете (така най-накрая ще разберете какво всъщност представлява пещерното гмуркане“, пише Иво Калушев, с което рекламира услугите на своята школа за ВИП приключения. В описанието не е посочена цената за подобно удоволствие.

Чужденци са се възползвали от ВИП приключенията в Икстлан. На снимката: чужденка на вечеря на свещи.

Проверка на "Труд news" показа, че ВИП туровете в джунглата се организират от малцина в световен мащаб. Най-често те се провеждат в района Ривиера Мая, където могат да се видят останки от цивилизацията на маите. Отлично подготвените гидове пък разкриват на туристите ексклузивен достъп до джунглата и гледки, които никой не е подозирал.

Деян Илиев, Иво Калушев и Яни Макулев в компанията на мъж и жена.

След смъртта на шестимата си приятели Деян Илиев хваща самолет и се връща в Мексико заедно с приятелката си Лола, която родом е от мексиканския град Тулум.

Преди безпрецедентната за нашите ширини трагедия двамата живеели в къща в село Гинци. Малко преди Деян да открие телата на първите трима мъже в хижа "Петрохан" Илиев получава СМС от Калушев, който гласи: "Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили. Върни се в Мексико".

Няколко дни по-късно в кемпер край Околчица бяха открити и телата на Иво Калушев, 22-годишния Ники Златков и 15-годишния Алекс Макулев.

Деян разяснява на наш сънародник тънкости в оцеляването на открито. Познати на Илиев коментират, че той е изключително интелигентен, трудолюбив и сръчен.

Иво Калушев в Мексико.

Жена се наслаждава на обяд върху софрата на Калушев, която той специално е пригодил за посещения на ВИП гостите си.

Англичанинът Гари Далас е бил приближен на групата на Калушев. На снимката: Гари (вляво), Иво и Деян Илиев.