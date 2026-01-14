Кампания на НУМСИ в Стара Загора събра1 милион монети за нов вибрафон

Средствата, които останат ще помогнат за нов роял в Бургас и за лечението на талантлива ученичка

Само за 28 дни Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ успя да събере дарения в размер на 1 милион монети по 1 стотинка, равняващи се на 10 000 лева. Средствата са предназначени за закупуването на нов вибрафон – дългоочакван и необходим инструмент за обучението на младите музиканти.

Вибрафонът на училището е стар – над 40 години, затова се налага да се закупи нов. Вече се разглеждат конкретни оферти за новия инструмент.

Вибрафонът е пластинков ударен инструмент, характерен за джазовата музика, но добре познат и от редица популярни коледни и филмови мелодии. Металните му пластини и специалният механизъм, създаващ вибрации, придават специфично, меко и разпознаваемо звучене.

Средствата, които останат, ще бъдат дарени за други каузи, казаха от училището. Едната подкрепа е насочена към кампанията на НУМСИ „Панчо Владигеров“ в Бургас за закупуване на концертен роял. Другата е за възпитаничката на училището Колина Вълкова, за чието диагностициране и лечение в специализирана клиника в Швейцария се набират средства.

След броени дни, в петък, представители на НУМСИ „Христина Морфова“ ще са в морския град, за да направят своето дарение за новия роял.

„В рамките на 28 дни доказахме, че дори 1 стотинка може да донесе промяна, когато е обединена с още като нея. Нашата сила е в единството“, споделя директорът на училището в Стара Загора — маестро Красимир Къшев.

„С тези дарения искаме да покажем, че никой не е сам и че заедно наистина можем повече“, допълват още от училището.