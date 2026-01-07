Откриха римски мраморен басейн и антични находки в "Акве Калиде"

При проучвания на археолози в древното селище

Печат на цар Петър

Римски мраморен басейн бе открит при разкопките в древното селище „Акве Калиде“ край Бургас. През месец декември 2025 г. успешно приключиха археологическите проучвания на комплекса, като основният им етап се проведе в периода юли – септември и имаше за цел да разкрие североизточната част на римската и ранновизантийската баня.

Сред находките са многобройни монети, средновековни оловни печати и богата византийска художествена керамика от X–XIII в. Някои от печатите са категорично датирани в XI в., а други се отнасят към X–XI в. Сред тях се откроява печат на патрикий Николай, а последният открит печат се свързва с българския владетел от X в. цар Петър.

Регистриран е и внос на персийски селадон от XII в., установяван без прекъсване и през предходните години. Рядкост за региона е монета на император Лъв VI.

В обсега на един от басейните е открито голямо количество антични монети от Месамбрия и Аполония Понтика – общо монетите от двата антични града са повече от една трета от всички. В средновековния пласт е засилено наличието на монети на император Алексий I Комнин (1081–1118 г.), както и на монети от 20–30-те години на XIII в.

Проучванията отново показват, че комплексът „Акве Калиде“ е използван и преустройван в продължение на векове, като върху него са наслагвани антични, византийски, български и османски строителни етапи, смятат археолозите.

Въпреки затрудненията, свързани с високото ниво на подпочвените води, бяха постигнати изключително сериозни резултати, коментират те. Едно от най-важните открития за 2025 г. е именно разкриването на част от римския мраморен басейн под по-късни антични и средновековни преустройства.

Археологическият сондаж е установил три запазени стъпала от полиран мрамор, които кореспондират с частично проучения басейн още през 2015 г. Пълното му разкриване предстои и е свързано с бъдещи възможности за премахване на съвременни надстроявания.

В тази зона са разкрити и елементи от средновековна църква, както и богат средновековен културен пласт с множество находки – керамика, монети, печати и костен материал.

Археолозите, работили на терен в „Акве Калиде“, отбелязват, че част от археологическите структури са били засегнати от по-късни строителни дейности и изграждане на съвременна инфраструктура – процеси, които отразяват сложната история на обекта, превръщащ се в атрактивна туристическа дестинация.