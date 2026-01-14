Празник на наденицата в Кошарица

Празник на наденицата вдигнаха в несебърското село Кошарица. Той се провежда за 15 - ти пореден път и тази година привлече хиляди посетители от страната и региона, дошли да се повеселят, да опитат от домашно приготвените месни деликатеси и да приветстват участниците в конкурса за най-вкусно мезе, приготвено в домашни условия.

Те бяха четирима - Стоян Димитров, Станимир Вълков, Тодор Количев и Димитър Стоянов.

След внимателна дегустация специално подбрано жури определи майсторите, приготвили най-добрите домашни колбаси. Участници получиха грамоти за доказано кулинарно майсторство, връчени от кмета Валентин Станчев, както и награди, осигурени от кметството и местното читалище.

Всички гости на празника имаха възможност да се насладят на прясно изпечена наденица и чаша червено вино. За празничното настроение на присъстващите се погрижиха Танцовият състав и ПГ „Магия“ и индивидуални изпълнители към НЧ „Светлина – 1928“ – Кошарица.