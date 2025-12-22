През януари пътниците в Бургас ще купуват билети в лева и евро



Касовите салони няма да работят с клиенти на 31 декември и 1 януари, билетът ще е 0.80 евро

През целия месец януари пътниците в градския транспорт на Бургас ще могат да купуват карти и билети в лева и евро. „Бургасбус“ ЕООД се подготвя активно за прехода към еврото, като тества системите и адаптира услугите си, за да осигури сигурен и плавен преход за своите клиенти, обясниха от дружеството.

От 01.01.2026 г. цените на всички превозни документи, както в градския, така и в междуселищния транспорт, ще бъдат превалутирани по официалния валутен курс, съгласно тарифната политика на дружеството. Цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт ще бъде 0,80 евро (1,56 лева). От дружеството призовават пътуващите бургазлии да подготвят точни пари при закупуването на билета в автобуса, за да улеснят кондукторите.

За да бъде извършен нормално процесът на преминаването към еврото, на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. касовите салони на дружеството няма да работят с клиенти. Първият работен ден от новата година ще започне на 02.01.2026 г. след 10:00 ч. на Автогари Юг, Запад и Терминал Меден Рудник. Транспортна къща и касата в Поморие ще отворят на 05.01.2026 г.

Всички абонаменти и пакети, закупени преди 31.12.2025 г., ще бъдат валидни до изтичане на срока им (за абонаментите) или до изчерпване на наличността (за пакети за 50 и 30 пътувания). Стойностите на електронното портмоне, заредено в пластикови карти или мобилно приложение, ще се превалутират автоматично по официалния валутен курс.

След 20:00 часа на 31.12.2025 г. всички системи на електронната билетна система — валидатори, мобилно приложение и уеб портал — ще бъдат поетапно спрени за превключване на услугите. Процесът се очаква да продължи до края на 01.01.2026 г., тъй като изисква технологично време.

На 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. през целия ден няма да бъде възможно валидирането с банкови карти. Стационарните вендинг машини ще работят до следобедните часове на 30.12.2025 г. Ще бъдат извършени технологични пренастройки за работен режим в евро и временно услугите, предоставяни от тях, няма да бъдат достъпни. Очаква се машините да започнат да функционират по-късно през януари, като за това ще бъде публикувана допълнителна информация.