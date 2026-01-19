Рая Назарян за Радев: Защо да има проблем да създаде партия? Това е демокрацията

Нека видим, това е негово правомощие. Може да бъде както в едната, така и в другата посока. Трудно е да го гадаем. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян пред журналисти по повод новината, че президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение към нацията тази вечер, на което се очаква да обяви политическия си проект.

„Защо да има проблем да създаде партия? Това е демокрацията – всеки може да участва. Радев има право да го направи.“

Назарян увери, че от ГЕРБ не се притесняват от действията на Румен Радев.

„Нито от него, нито от когото и да било. Това е нормалната политическа ситуация – да има проекти с идеи.“