В Тайван е забелязано движение на секретните крилати ракети HF-2E след китайски военни учения

В Тайван, поради китайски учения около острова, е забелязано движението на пусковата установка на секретните крилати ракети HF-2E, които са били виждани само няколко пъти за 25 години на разработка.

Местни жители са забелязали движението на секретна установка за крилати ракети Hsiung Feng IIE (HF-2E) по пътищата на Тайван. Преместването на тази установка вероятно се дължи на скорошните военни учения на Китай, които се проведоха около острова, съобщава военното издание Defense Express.

Секретността около крилатата ракета HF-2E произтича от факта, че разработването ѝ е обявено за първи път през 2001 г. и оттогава Тайван се опитва да избягва всякакви ненужни съобщения за нея. Тя никога не е била показвана на паради или изложби.

Освен това, името му е използвано като допълнителен елемент на камуфлаж, тъй като Hsiung Feng е част от семейство противокорабни ракети, а HF-2E вероятно няма нищо общо с тях по отношение на конструкцията си. Всъщност това е нова ракета със съвсем различно предназначение, която е наречена така, сякаш е обикновена модификация.

Въпреки факта, че за ракетата се знае от 25 години, за първи път успяхме да видим външния ѝ вид през 2023 г. на снимка, направена по време на тренировъчни изстрелвания през нощта, и тя беше доста размазана. Но дори това ни позволи да разберем по-добре тази ракета.

Като цяло, HF-2E е проектирана да нанесе дълбок ответен удар, веднага след вълни от китайски ракетни удари. По отношение на характеристиките и дизайна, тази ракета изглежда е фактически аналог на американската Tomahawk.

Смята се, че е способна да поразява цели на разстояние 300-600 км в стандартната версия и 1000-1500 км в подобрената версия. За директно поразяване на целите има няколко варианта бойни глави, различаващи се по маса и оборудване - 227 кг и 500 кг, касетъчни и противобункерни проникващи.

За насочване ракетата вероятно е оборудвана с инерционна система за насочване GPS, а също така се съобщава, че може да е налична и система за насочване тип TERCOM, която сравнява терена под нея със собствената си база данни. Освен това е възможна и инфрачервена глава за самонасочване.

HF-2E използва ускорител на твърдо гориво за изстрелване, а за по-нататъшен полет се използва реактивен двигател. Ракетата има дозвукова скорост, вероятно 1000 км/ч. Подобрената версия на HF-2E вероятно се нарича Hsiung Sheng, което означава, че изглежда са решили да се отдалечат от Hsiung Feng, както е при противокорабните ракети.

Пусковата установка HF-2E е боядисана в бяло, няма маркировка и се превозва от нещо, което изглежда като обикновен камион. Подобни пускови установки се използват и за семейството противокорабни ракети Hsiung Feng.

Като цяло, ракетите HF-2E не са изолирани образци, те са на бойно дежурство от около 2008 г. и вече се произвеждат масово. Но дори и така, Тайван успява да скрие точна информация за тях и ние ги видяхме за първи път едва през 2023 г. Такава непълна секретност се превърна в допълнителен възпиращ фактор.