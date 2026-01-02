Северна Корея демонстрира първата си подводница, оборудвана с ядрени ракети

Първата севернокорейска подводница, предназначена за ядрени балистични ракети (SSBN), беше разкрита по време на репортаж на държавните медии на КНДР, в който севернокорейският лидер Ким Чен Ун посети корабостроителното съоръжение, съобщава Newsweek.

Като първата по рода си, въведена на въоръжение в Северна Корея, подводницата представлява значителен технологичен скок спрямо всички предишни и настоящи подводници на Корейския народен флот. Досега всички подводни съдове на флота са използвали конвенционално задвижване.

По-голяма от всяка друга подводница, намираща се на служба в КНДР, тя според наличната информация има водоизместване над 8 000 тона. Допълнителната маса вероятно се дължи на ядрената енергийна установка, както и на стратегическото ракетно въоръжение. Това подсказва, че става дума за подводница, способна да пренася балистични ракети, изстрелвани от подводно положение (SLBM), с ядрен капацитет.

Подводницата е значително по-голяма от всички предишни севернокорейски модели - изискване, необходимо за транспортирането на подобен тип ракети.

По външен вид, макар да напомня в известна степен на южнокорейския клас KSS-III, не може да се говори за пряко копие или сериозна имитация. Необичайни са и ракетните силози, разположени върху надстройката, заявява военният експерт Х. И. Сътън.

Според оценките подводницата може да носи до 10 балистични ракети SLBM. Тя разполага и с пълен комплект от шест торпедни апарата, разположени в носовата част (вероятно с диаметър 533 мм), както и със сонарна система, монтирана на място.

Типът SLBM, които ще бъдат разположени на борда, както и техният обсег, не са официално известни. Най-вероятно обаче ще става дума за вариант от серията Pukguksong, вероятно Pukguksong-5. Това е най-новата линия севернокорейски балистични ракети, изстрелвани от подводници, тествана през 2021 г., с предполагаем обсег от няколко хиляди километра.

Разкриването на SSBN подводницата се случва в период на мащабна модернизация на Корейския народен флот. Новата вълна на превъоръжаване има за цел да компенсира остаряването на съществуващите надводни и подводни сили, повечето от които са съветски модели от началото и средата на Студената война.

По-рано през 2025 г. Северна Корея въведе в експлоатация и два ракетни разрушителя от клас Choe Hyon. Те са най-модерните и най-тежките надводни бойни кораби на страната до момента, като всеки от тях надвишава 5 000 тона водоизместване и е способен да носи ядрено въоръжение.