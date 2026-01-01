Китай налага ограничения върху вноса на говеждо месо

Новите квоти за Бразилия и Австралия са под нивата на доставките за 2025 г.

Китай ще наложи допълнителна тарифа от 55% върху вноса на говеждо месо, който надвишава квотите от ключови доставчици, включително Бразилия, Австралия и САЩ, в опит да защити местната си говедовъдна промишленост, съобщава Reuters.

Китайското министерство на търговията съобщи в сряда, че общата квота за внос за 2026 г. за страните, обхванати от новите „защитни мерки“, е 2,7 милиона тона, което е приблизително в съответствие с рекордните 2,87 милиона тона, внесени като цяло през 2024 г.

Новите годишни квоти са по-ниски от нивата на внос за първите 11 месеца на 2025 г. за най-големите доставчици Бразилия и Австралия.

„Увеличението на количеството внесено говеждо месо е нанесло сериозни щети на местната индустрия в Китай“, заяви министерството при обявяването на мярката след разследване, започнато през декември миналата година.

Мярката влиза в сила на 1 януари за срок от три години,

като общата квота ще се увеличава ежегодно.

Вносът на говеждо месо в Китай е спаднал с 0,3% през първите 11 месеца на 2025 г. до 2,59 млн. тона.

През 2024 г. Китай е внесъл 1,34 млн. тона говеждо месо от Бразилия, 594 567 тона от Аржентина, 243 662 тона от Уругвай, 216 050 тона от Австралия, 150 514 тона от Нова Зеландия и 138 112 тона от САЩ.

През първите 11 месеца на тази година Бразилия е изнесла 1,33 милиона тона говеждо месо за Китай, според данни на китайските митници, което е повече от 1,1 милиона тона, определени в новите мерки на Пекин.

Също така през тази година австралийските доставки за Китай са се увеличили, печелейки пазарен дял за сметка на американското говеждо месо, след като през март Пекин позволи изтичането на разрешителните на стотици американски месопреработвателни предприятия и президентът Доналд Тръмп започна тарифна война. Доставките от САЩ са били едва 55 172 тона до ноември, което е по-малко от половината от нивата през 2024 г.

Австралийският износ на говеждо месо за Китай възлиза на 294 957 тона за първите 11 месеца на 2025 г.

Австралийското правителство и говедовъдната индустрия работят в тясно сътрудничество, за да определят пълните последствия от мярката, заяви министърът на земеделието Джули Колинс пред Reuters.

Действията на Китай идват в момент, в който глобалният недостиг на говеждо месо води до повишаване на цените в много части на света, включително до рекордни нива в САЩ.