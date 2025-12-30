Севернокорейският лидер Ким Чен Ун нареди изпитание на крилати ракети, способни да носят ядрени заряди

Северна Корея обяви в понеделник, че предишния ден е изстреляла два далекобойни стратегически крилати ракети в морето, пише Newsweek.

Ким Чен Ун, който е наблюдавал учението, подчерта необходимостта от изпитване на ядреното възпиране на страната на фона на това, което той определи като нарастващи заплахи за нейната сигурност, съобщи държавната Корейска централна новинарска агенция (KCNA).

Newsweek се е свързал по имейл с Индо-тихоокеанското командване на САЩ и със севернокорейското посолство в Китай за коментар.

Смята се, че страната последователно разширява своите програми за балистични ракети и ядрени оръжия, които са под санкции на ООН. Анализаторите често тълкуват тестовите изстрелвания като сигнали - или за недоволството на Ким, или като изпитание на решимостта на Вашингтон.

Тези изстрелвания остават основен източник на напрежение със съюзната на САЩ Южна Корея. Ким настоява, че тестовете са с отбранителен характер, като се позовава на съвместните военни учения и друго сътрудничество между Сеул, Вашингтон и Токио.

Крилатите ракети са следвали предварително зададената си траектория над Жълто море, известно в двете Кореи като Западно море, в продължение на 10 199 и 10 203 секунди, преди да поразят целта си.

„Уважаваният другар Ким Чен Ун изрази голямо удовлетворение, заявявайки, че резултатът от пусковото учение представлява практическа проверка и ясно доказателство за абсолютната надеждност и бойна готовност на нашите стратегически способности за ответен удар“, написа KCNA.

Ким е заявил, че правителството ще посвети всички свои усилия на продължаващото развитие на „ядрени бойни сили“.

Съобщението на KCNA идва след изстрелването на далекобойна ракета на 24 декември, последвано на следващия ден от посещение на Ким на строителната площадка на първата атомна подводница на страната.

През последните години Пхенян е тествал редица все по-усъвършенствани оръжия, включително ракети с твърдо гориво, силно маневрени хиперзвукови бойни блокове за повторно навлизане в атмосферата, ядрено способни бойни глави и междуконтинентални балистични ракети с увеличен обсег.

Макар много анализатори да смятат, че режимът все още среща технически трудности в някои области, като например точността на насочване, те също така отбелязват постоянен напредък. Американски разузнавателни служители смятат, че Ким е поставил приоритет върху модернизирането на ракетните си сили и че те биха могли да представляват заплаха за САЩ и съюзническите им сили.

Анализатори също изразяват опасения, че Пхенян получава технологична помощ от Русия за своите ракетни програми, вероятно в замяна на севернокорейски доставки на боеприпаси и войски за войната на Русия срещу Украйна.

Министерството на отбраната на Южна Корея заяви в X:

„Действието на Северна Корея да разкрие намерението си да засили ядрените си способности чрез последователно изстрелване на крилати ракети на 28 декември, след изявлението от 25 декември от името на говорителя на нейното Министерство на националната отбрана и публичното оповестяване на строежа на атомна подводница, е действие, което подкопава мира и стабилността на Корейския полуостров.“

В отделна публикация в X министерството заяви:

„Северна Корея трябва да откликне на усилията на нашето правителство за възобновяване на диалога на добра воля за мирно съвместно съществуване на Корейския полуостров и да се включи в поддържането на стабилна ситуация на полуострова.“

Ракетните изстрелвания се случват на фона на подготовката на Северна Корея за Деветия народен конгрес, който може да се проведе през следващите седмици. По време на форума се очаква Ким и други висши ръководители да одобрят нови петгодишни планове за основни икономически и военни цели.