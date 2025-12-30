Китайски разрушител тип 055 демонстрира нови хиперзвукови противокорабни възможности с балистична ракета YJ-20 (ВИДЕО)

Китайските държавни медии за първи път публикуваха кадри на живо на хиперзвукова противокорабна балистична ракета YJ-20 в полет, включително изстрелването ѝ от разрушителя клас Тип 055 на Китайската народно-освободителна армия на 28 декември, пише военното издание Military Watch.

Ракетата е изстреляна в очевидна демонстрация на сила, която може да е била предназначена да тества различни аспекти на нейните характеристики, и е била изхвърлена от една от вертикалните клетки за изстрелване, разположени в задната част на разрушителя. Кадри ясно показват използването на система за студено изстрелване, за да бъде изхвърлена от клетката преди запалването на двигателя. За първи път е потвърдено, че YJ-20 е започнала летателни изпитания в морето през април 2022 г., а през ноември същата година беше представена версия на ракетата, изстрелвана от въздуха, обозначена като YJ-21, като ново въоръжение за бомбардировачи H-6K.

Разработването на YJ-20 в много отношения оказа най-голямо влияние върху общите противокорабни възможности на Народноосвободителната армия на всички нейни нови типове противокорабни ракети, тъй като нейният изключително компактен дизайн може да бъде поместен във вертикалните клетки за изстрелване както на разрушители от клас Type 052D, така и на Type 055, както и в клетките на ядрени и дизелово-електрически подводници. По този начин въвеждането ѝ в експлоатация революционизира противокорабните възможности на всички тези видове военни кораби, като способността на разрушителите да носят няколко десетки ракети позволява на един-единствен по-малък разрушител от клас Type 052D потенциално да потопи цели флотилии. Ракетите са с много по-голям обсег, по-бързи и по-трудни за прихващане от предходните противокорабни крилати ракети YJ-12 и YJ-18, като същевременно поразяват със значително по-голяма енергия.

YJ-20 има крейсерска скорост над 6 Маха, крайна скорост от 10 Маха и обхват от 1500 километра и се смята за най-способния тип противокорабна ракета за изстрелване от кораб в света. Способността ѝ да избягва вражеската противовъздушна отбрана и да причинява огромни щети с чистата кинетична енергия на удара си я прави особено значителна заплаха за самолетоносните групи на ВМС на САЩ.

Само руската „Циркон“ има отдалечено сравними възможности, въпреки че обхватът и крайната скорост на китайската ракета все още са по-добри. Последният тест се проведе малко след като доклад на Пентагона предостави нова информация за това как Китайската народноосвободителна армия може да използва своите ракетни, противокосмически и киберактиви, за да потопи дори най-новите и най-способни самолетоносни групи на ВМС на САЩ, като докладът подчертава особено мощта на новите видове хиперзвукови ракети като Y-20.

Класът Type 055 получи значителна публичност в началото на декември, след като един от военните кораби, Nanchang , беше разположен заедно с два по-малки разрушителя Type 052D, за да ескортират самолетоносача Liaoning за операции близо до японски води. С водоизместимост от 13 000 тона при пълно натоварване и носещи 112 вертикални пускови клетки за крилати ракети и ракети земя-въздух, те са сред най-големите и най-силно въоръжени надводни бойни кораби в света и интегрират някои от най-модерните типове ракети в света. Интегрирането на двулентова радарна система, подобна на SPY-3/SPY-4, която ВМС на САЩ са възнамерявали, но не са успели да интегрират в разрушителя клас Zumwalt, осигурява особено висока степен на ситуационна осведоменост, включително възможности за откриване зад хоризонта. Доклад от 2020 г. на британския мозъчен тръст за отбрана IISS подчертава, че Тип 055 представлява „значителна промяна в способностите на НОАК [ВМС на НОАК] за провеждане на самостоятелни разполагания на далечни разстояния или групови операции“ и „може да е най-способният многоцелеви надводен боен кораб, който в момента е в морето“. Други оценки последователно стигаха до подобни заключения дори преди представянето на YJ-20, което значително допълнително подобри възможностите за бой на далечни разстояния на този клас.