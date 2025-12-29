Северна Корея допълнително укрепва противовъздушната си отбрана с нова ракета земя-въздух с обсег от 200 км

Корейската народна армия успешно изпробва нов тип ракета земя-въздух с голям обсег, която демонстрира способността си да унищожи цел на 200 километра разстояние. Изстрелването беше извършено над Японско море, наричано в Корея Източно море, и беше наблюдавано от представители на политическото ръководство на страната, включително председателя на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун, пише военното издание Military Watch.

Коментирайки теста, държавната Корейска централна информационна агенция (KCNA) съобщи: „Изпитателният изстрел е част от рутинните дейности на Ракетната администрация и свързаните с нея изследователски институти за противовъздушни оръжейни системи за бързо технологично развитие на националните средства за противовъздушна отбрана.“ Новата ракета беше показана с мобилна ракета-носител, която изглежда е част от ракетната система земя-въздух с голям обсег „Пхенге-6“, която беше представена за първи път през октомври 2020 г. и се счита от експертите за широк еквивалент на руската система С-400.

ВВС на Корейската народна армия разполагат с една от най-гъстите мрежи от ракетни системи земя-въздух в света, която по време на Студената война е изградена около системата С-75, допълнена през 80-те години на миналия век с много по-голям обсег на действие на съветската С-200. От 2017 г. те започват да се заменят от Пхенге-5, която е разработена и произведена изцяло в Русия със значителна подкрепа и трансфер на технологии от Русия, осигурявайки сравними възможности с вариантите на системата С-300 от 90-те години на миналия век. За първи път се съобщава, че тестово изстрелване на Пхенге-6 се е състояло през септември 2021 г., като е потвърдено, че ракетите, разположени от системата, се възползват от двойно управление на кормилото и двойно импулсни двигатели. KCNA съобщи за „бързата реакция и точността на насочване на системата за управление на ракетите“, както и за „значително увеличение на разстоянието за сваляне на въздушни цели“, вероятно в сравнение с Пхенге-5.

Северна Корея продължи да разработва нови видове ракети за системата Pyongae-6, а през април 2024 г. за първи път беше съобщено, че е извършено тестово изстрелване на новата ракета Pyoljji-1-2.

Разработването на ракети земя-въздух далеч не е изолиран случай, като страната представи първата си радарно насочвана ракета въздух-въздух на Националното изложение за развитие на отбраната „Самоотбрана 2021“ през октомври 2021 г., преди радарно насочваният тип да бъде въведен в експлоатация във фронтовите части през май 2025 г. Те използват много от същите технологии като ракетите земя-въздух и сега въоръжават изтребителите МиГ-29 на страната, като се смята за вероятна интеграцията им в бъдещи типове изтребители, които се очаква да бъдат закупени от Русия.

Спекулира се, че Северна Корея може да види трансфер на технологии за уникалната руска ракета земя-въздух 40Н6 , която е в състава на системите С-400 и С-500, за да разработи подобна ракета за системите Пхенге-6, която би могла да позволи насочване със скорости над 14 Маха и на обхват от близо 400 километра, включително над хоризонта срещу цели на ниска височина. Много големият мащаб на севернокорейския износ на оръжие за Русия все повече повишава възможността подобни трансфери да бъдат направени, за да се покрият разходите за тези поръчки. Както Русия, така и Северна Корея са дали приоритет на финансирането за разработване и закупуване на наземни системи за противовъздушна отбрана, за да противодействат асиметрично на значително превъзхождащата въздушна мощ на своите противници в западния свят след края на Студената война. Богатият опит на Русия в експлоатацията на С-400 и други системи с голям обсег на украинския театър на военните действия може да повлияе на бъдещото севернокорейско обучение и планиране за използване на собствени еквивалентни системи.