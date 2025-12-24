Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс. До момента няма данни за нанесени щети.

Земетресението е усетено и в столицата Тайпе. Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.

Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над 2000 души през 1999 г.