Япония рестартира най-голямата атомна електроцентрала в света

Много жители са скептични към възобновяването на работата

Япония направи последната стъпка за разрешаване на възобновяването на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света в понеделник, след като регионът Ниигата гласува за възобновяване на дейността, което е повратна точка в завръщането на страната към ядрената енергия почти 15 години след катастрофата във Фукушима, съобщава Reuters.

Кашивазаки-Карива, разположена на около 220 км (136 мили) северозападно от Токио, беше сред 54-те реактора, затворени след земетресението и цунамито от 2011 г., които повредиха централата Фукушима Дайичи в най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.

Оттогава Япония е рестартирала 14 от 33-те реактора, които остават в експлоатация, в опит да се откаже от вноса на изкопаеми горива.

В понеделник събранието на префектура Ниигата гласува вот на доверие на губернатора на Ниигата Хидео Ханазуми, който подкрепи възобновяването на работата на централата миналия месец, което на практика позволи на централата да започне отново да работи.

Преди гласуването около 300 протестиращи, предимно възрастни хора, държаха плакати с надписи „Не на ядрената енергия“, „Ние се противопоставяме на възобновяването на Кашивазаки-Карива“ и „Подкрепете Фукушима“ и се събраха пред събранието на префектура Ниигата при температура от 6 градуса по Целзий (42,8 градуса по Фаренхайт).

TEPCO обмисля да рестартира първия от седемте реактора в централата на 20 януари, съобщи обществената телевизия NHK.

По-рано тази година TEPCO обеща да инвестира 100 милиарда йени (641 милиона долара) в префектурата през следващите 10 години, за да спечели подкрепата на жителите на Ниигата.

Но много местни жители остават нащрек.

Проучване, публикувано от префектурата през октомври, показа, че 60% от жителите не смятат, че условията за рестартиране са изпълнени. Почти 70% се притесняват от експлоатацията на централата от TEPCO.