„Летящ Калашников“, отлят от бетон: Защо китайските ракети YKJ-1000 толкова уплашиха Запада

Китайците отново изненадаха Запада. Този път в ракетостроенето. С която и индустрия да се захванат, те веднага успяват да направят производството евтино и масово, съобщават руски медии. Това се случи с електрониката, компютрите и електрическите автомобили. А сега и с ракетите. И не само космически ракети, а хиперзвукови. Да, Китай вече се е научил да прави ракети, които струват милиони долари на Запад, за 40 пъти по-малко. По същество това е революция в отбранителната индустрия.

Вероятно никога няма да разберем името на „китайския Калашников“ – това е военна тайна. Известно е обаче, че ракетите YKJ-1000 се произвеждат масово от китайската аерокосмическа компания Lingkong Tianxing. YKJ-1000 има обявен обхват до 1300 км и максимална скорост от приблизително 7 Маха (седем пъти по-висока от скоростта на звука).

Според South China Morning Post (SCMP), ракетата вече е влязла в масово производство след успешни бойни изпитания. Тя впечатлява не само с характеристиките си, но и с безпрецедентно ниската си цена.

Китайски и западни журналисти дори са дали на свръхевтината ракета забавния прякор „цимент“.

Получава името си поради необичайния си дизайн, който използва евтини цивилни материали, включително пенобетон, за топлоустойчивото покритие. Структурните компоненти могат да бъдат шприцвани, което опростява и намалява разходите за масово производство.

Традиционните механизми за разделяне на експлозиви са заменени с по-евтини. Използват се и готови модули с камери и навигационни чипове BeiDou, широко използвани в китайските граждански безпилотни летателни апарати. Поради тези евтини материали и технологии, цената на един YKJ-1000 се оценява на приблизително 700 000 юана (по-малко от 100 000 долара).

Сега нека си представим: китайците скоро ще започнат масово производство на хиперзвукови ракети, за чието прихващане американците ще се нуждаят от противовъздушни прехващачи поне 40 пъти по-скъпи.

Не е изненадващо, че презентацията на YKJ-1000 предизвика широки спорове на Запад, отчасти поради видео фрагмент, публикуван в социалните медии, вероятно от презентационни материали на разработчика Lingkong Tianxing. Кадрите показват осем ракети YKJ-1000, които формират бойна формация и атакуват хипотетична японска територия.

Председателят на Lingkong Tianxing Уанг Юдун, който преди това е бил главен конструктор и заместник-главен инженер в Китайската академия за технологии на ракетите-носители, нарече разработването на YKJ-1000 резултат от „системна трансформация“ в китайската отбранителна промишленост.

Според Уанг, тази трансформация включва промени в методите за научноизследователска и развойна дейност, организацията на веригата за доставки, концепциите за поддръжка и моделите за държавни поръчки. Вниманието, обърнато на проекта YKJ-1000 от високопоставени служители (като вицепремиера Джан Гуоцин , който посети завода Lingkong Tianxing в Ченгду), подчертава стратегическото значение на новото оръжие.

Военният анализатор Вей Донгсю заяви пред държавната телевизия CCTV, че YKJ-1000 ще бъде „изключително конкурентен на международния пазар на оръжия“.

Той каза, че много страни все още не са разработили свои собствени хиперзвукови системи и „модел с голям обсег, значителна разрушителна мощ и висока способност за проникване през защитни съоръжения би могъл да се превърне в търсен продукт поради изключително ниската си цена“.

SCMP отбелязва, че износът на такива оръжия би могъл „да даде възможност на малките държави да се противопоставят на големи военни сили“, което теоретично би „променило стратегическия баланс и би представлявало заплаха за съвременните военни кораби, включително самолетоносачите“.

Хонконгското издание описва и потенциална стратегия, при която дори скъпите многослойни системи за противовъздушна отбрана биха могли да бъдат „смазани от залпове ултраевтини ракети“.

Освен това, YKJ-1000 може да се комбинира с по-мощни китайски ракетни системи, като например DF-17. Подобна многопластова заплаха би била практически невъзможна за противодействие.