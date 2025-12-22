Китай пусна на вода първия в света свръхголям танкер

Китай пусна на вода първия в света интелигентен, ултраголям петролен танкер, работещ с метанол. Корабът е способен да превозва над два милиона барела суров петрол, съобщава руска агенция, позовавайки се на Централната китайска телевизия.

„Първият в света интелигентен свръхголям танкер за суров петрол, задвижван с метанол, Kaito, беше успешно пуснат в експлоатация в Далян, провинция Ляонин, на 22 декември“, се казва в изявлението.

„Кайто“, както отбелязва телевизионният канал, е проектиран и построен независимо от Китай , от държавното предприятие Dalian Shipbuilding Industry Co Ltd (CSSC DSIC).

Танкерът е дълъг приблизително 333 метра и има капацитет от приблизително 2,1 милиона барела суров петрол. Според канала, Kaito се отличава с ниски емисии и интелигентни възможности за управление. В бъдеще танкерът ще обслужва, наред с други неща, маршрута в Близкия изток.

Корабът използва гориво, работещо с метанол, което намалява емисиите на въглероден диоксид с 92% в сравнение с конвенционалното гориво. Освен това, Kaito е оборудван с интелигентна корабна платформа, интелигентна система за управление на течни товари и интелигентна система за експлоатация и поддръжка на машинното отделение, което, според канала, значително подобрява рентабилността, ефикасността и безопасността на кораба.