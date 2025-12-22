Китай предупреди, че задържането на кораби от САЩ е "сериозно нарушение"

Още по темата: САЩ задържаха още един петролен танкер край Венецуела 21.12.2025 10:02

Китайското външно министерство заяви, че задържането от САЩ на кораби на други държави е сериозно нарушение на международното право, след като САЩ прехванаха петролен танкер, плаващ за Китай, край бреговете на Венецуела.

"Венецуела има право да развива отношения с други държави", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг, добавяйки, че Китай се противопоставя на всички „едностранни и незаконни“ санкции.

Бюлетинът на Reuters Daily Briefing предоставя всички новини, от които се нуждаете, за да започнете деня си. Регистрирайте се тук.

В събота бреговата охрана на САЩ прехвана втори петролен танкер в международни води край бреговете на Венецуела, дни след като президентът Доналд Тръмп обяви „блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела.

Танкерът Centuries е бил натоварен във Венецуела под фалшивото име „Crag“ и е превозвал около 1,8 милиона барела венецуелски суров петрол Merey, предназначен за Китай, показват документи. Суровият петрол е закупен от Satau Tijana Oil Trading, един от многото посредници, участващи в продажбите на венецуелската държавна петролна компания PDVSA на китайски независими рафинерии, показват документите.

Говорител на Белия дом заяви, че „корабът под фалшив флаг“ е превозвал санкциониран петрол и е бил част от скритата флотилия на Венецуела.

Венецуелското правителство нарече прехващането на танкер „сериозен акт на международно пиратство“.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който представлява приблизително 4% от вноса му.