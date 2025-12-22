Японската ракета H3 се провали при опит да изведе сателит в околоземна орбита

Започнало е разследване, което да установи причината за неизправността

Японската космическа агенция (JAXA) обяви, че японската ракета H3 се е провалила в понеделник при опита си да изведе геолокационен спътник в околоземна орбита, след като един от двигателите ѝ е спрял преждевременно, съобщава AFP, цитирана от Agerpres.

Двигателят на ракетата H3 "спря преждевременно" след изстрелването в 10:51 местно време (01:51 GMT) от космическия център Танегашима в южна Япония, съобщи JAXA.

Мисията на ракетата беше да изведе в орбита шестия геолокационен спътник от системата "Мичибики", която трябва да съдържа седем спътника, но опитът завърши с неуспех, съобщи японската космическа агенция.

Двигателят на втория етап, който стартира след отделяне от първия етап на ракетата, е спрял по-рано от очакваното, уточниха от JAXA. Този проблем е възникнал след няколко технически затруднения, които забавили първоначално планираното изстрелване два пъти. JAXA заяви, че е започнала разследване, което да установи причината за неизправността, възникнала в понеделник.

Системата за геолокация "Мичибики" е предназначена да предостави на Япония подобрени данни, позволявайки по-добри услуги за потребителите, като например навигационни системи за автомобили и карти за смартфони, съобщи JAXA. Проектирана е като допълнение към други системи за геолокация, управлявани от чужди държави, като например GPS, разработена от Съединените щати .

Според правителството в Токио, японската система ще предоставя и основни локализирани информационни услуги, като например заповеди за евакуация в случай на цунами или предупреждения за проливни дъждове.

Седмият спътник в тази система е планиран да бъде изстрелян на 1 февруари.

Флагманската ракета H3 на Япония, построена от Mitsubishi Heavy Industries, се провали при първото си изстрелване през 2023 г., но оттогава е летяла шест пъти в космоса. Неуспешно изстрелване на ракета в Япония обикновено води до месеци разследване, което би могло да забави космическата програма на страната.