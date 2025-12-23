Китай с над 100 междуконтинентални ракети в силози

Китай оспорва докладите за военно натрупване

Китай вероятно е натоварил над 100 междуконтинентални балистични ракети в последните си три силозни полета и няма желание за преговори за контрол над въоръженията, според проект на доклад на Пентагона, който подчертава нарастващите военни амбиции на Пекин.

Китай разширява и модернизира запасите си от оръжия по-бързо от всяка друга ядрена сила, според Bulletin of the Atomic Scientists, нестопанска организация със седалище в Чикаго. Пекин описа докладите за военно натрупване като опити да „очернят и дискредитират Китай и умишлено да заблудят международната общност“.

„Продължаваме да не виждаме желание от страна на Пекин да предприеме такива мерки или да проведе по-обширни дискусии за контрол над въоръженията“, се посочва в доклада.

В частност, в доклада се посочва, че Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 с твърдо гориво в силози близо до границата на Китай с Монголия – най-новите от поредицата силози. Пентагонът вече беше съобщил за съществуването на силозите, но не и за броя на ракетите, които се съхраняват в тях.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Китай „поддържа отбранителна ядрена стратегия,

поддържа ядрените си сили на минималното ниво, необходимо за националната сигурност, и спазва ангажимента си за мораториум върху ядрените опити“.

В доклада се посочва, че запасите от ядрени бойни глави на Китай все още са около 600 през 2024 г., което отразява „по-бавен темп на производство в сравнение с предишни години“.

В доклада обаче се добавя, че ядрената експанзия на Китай продължава и страната е на път да разполага с над 1000 бойни глави до 2030 г.

Китай заяви, че се придържа към „ядрена стратегия за самоотбрана и следва политика на непървоначално използване“.

Тръмп заяви, че иска САЩ да възобновят ядрените оръжейни тестове, но не е ясно каква форма ще приеме това.

Докладът излиза по-малко от два месеца преди изтичането на договора New START от 2010 г., последния договор за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия, който ограничава страните да разполагат 1550 стратегически ядрени бойни глави на 700 системи за доставка.

Руският президент Владимир Путин и Байдън удължиха договора с пет години през февруари 2021 г., но условията му не позволяват по-нататъшно официално удължаване.