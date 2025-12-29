Северна Корея изстреля стратегически крилати ракети

Още по темата: Безмилостният ядрен поход на Северна Корея е разкрит 26.11.2025 08:53

Изстрелването на крилати ракети не нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на стратегически крилати ракети в Жълто море, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Ракетите поразиха целите си, след като летяха по специална траектория съответно за 10 199 секунди и 10 203 секунди.

„Другарят Ким Чен Ун изрази голямо удовлетворение. Той каза, че резултатите от ученията са практическо потвърждение и ярка демонстрация на абсолютната надеждност на нашата стратегическа способност за контраатака“, съобщи KCNA.

Лидерът на КНДР подчерта, че редовните тестове на готовността на ядрените средства за бързо реагиране и демонстрирането на тяхната мощ са част от отговорното упражняване на правото на самозащита. „Другарят Ким Чен Ун увери, че нашата партия и правителство ще продължат да полагат всички усилия за непрекъснато развитие на нашите ядрени бойни сили“, съобщи агенцията.

Южнокорейските военни обявиха, че са засекли изстрелването на няколко ракети около 8:00 ч. местно време ч. в неделя от покрайнините на Пхенян. На 24 декември севернокорейският премиер Ким Чен Ун наблюдава изпитателното изстрелване на усъвършенствани противовъздушни ракети в Японско море. За разлика от балистичните ракети, изстрелването на крилати ракети не нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.