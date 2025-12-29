Китай започна военни учения около Тайван

Още по темата: Китай към САЩ: Спрете незабавно оръжията за Тайван 18.12.2025 13:55

Източното командване планира да проведе координирана атака

Китайската армия премести сухопътни, военноморски, военновъздушни и артилерийски части около Тайван в понеделник за ученията „Мисия справедливост 2025“, докато островът се закле да защити демокрацията и мобилизира войски, за да репетира отблъскването на потенциална китайска атака, съобщава Reuters.

Източното командване обяви, че ученията ще включват учения с бойна стрелба във вторник, в изявление, съдържащо график, разграничаващ пет зони около острова, които ще бъдат подложени на ограничения в морското и въздушното пространство за 10 часа от 8 сутринта (00:00 GMT).

Това е шестата поредна голяма военна игра на Китай от 2022 г. насам, след като тогавашната председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети демократично управлявания остров, и следва засилването на китайската реторика относно териториалните претенции на Пекин, след като японският премиер Санае Такаичи предположи, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военен отговор от Токио.

Ученията започнаха 11 дни след като САЩ обявиха продажба на оръжие на стойност 11,1 милиарда долара на Тайван, най-големият пакет оръжие за острова досега, което предизвика протест от китайското министерство на отбраната и предупреждения, че военните ще „предприемат решителни мерки“ в отговор.

Анализатори казват, че ученията на Пекин все повече замъгляват границата между рутинни военни учения и това, което би могло да бъде подготовка за атака, стратегия, целяща да даде на САЩ и техните съюзници минимално предупреждение за нападение.

Taiwan deploys forces in response to Chinese military drills@ShivanChanana brings you more details pic.twitter.com/iXPetYsrON — WION (@WIONews) December 29, 2025

Китайската армия заяви, че е разположила изтребители, бомбардировачи,

безпилотни летателни апарати и ракети с дълъг обсег и ще тренира удари по мобилни наземни цели, като симулира координирана атака срещу острова от различни посоки.

„Това (ученията) служи като сериозно предупреждение към сепаратистките сили за „независимост на Тайван“ и външните сили за намеса“, заяви Ши И, говорител на Източното театрално командване.

Правителството на Тайван осъди ученията. Говорител на президентската канцелария призова Китай да не преценява погрешно ситуацията и да не подкопава регионалния мир, и призова Пекин да спре незабавно това, което те описаха като безотговорни провокации.

Министерството на отбраната на острова заяви, че през последните 24 часа два китайски военни самолета и 11 кораба са действали около острова и че тайванската армия е в състояние на повишена готовност и е готова да проведе „учения за бързо реагиране“.

Това конкретно учение е предназначено за бързо преместване на войски в случай, че Китай внезапно превърне едно от ученията си около острова в атака.