Жестока катастрофа с над 50 коли в Япония (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Азия

Една жена загина, а 26 души бяха ранени при верижна катастрофа, включваща над 50 превозни средства, на магистрала в Япония в петък вечерта, съобщават местните медии.

Инцидентът е станал в префектура Гунма по време на интензивен снеговалеж. Според полицията катастрофата е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 километра северозападно от Токио. Сблъсъкът блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях, не успели да спрат заради хлъзгавата настилка.

Загиналата е 77-годишна жена от Токио. От 26-те ранени петима са в тежко състояние.

В района на катастрофата е избухнал пожар, който е обхванал над десет автомобила, някои от които са напълно изгорели. За щастие, никой не е пострадал при пожара, който е бил потушен около седем часа по-късно.

Още от (Азия)

Най-четени

Мнения