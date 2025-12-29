Китай инвестира значително в разработката на двигател от следващо поколение

Производството на F124 започва в Съединените щати през 90-те години

Националният институт за наука и технологии „Чун-Шан“ на Република Китай (NCIST) е отделил 9 милиарда нови тайвански долара (290 милиона долара) за разработване на редица усъвършенствани ключови технологии за авиационни двигатели, за които се съобщава, че са предназначени за задвижване на изтребители. Очаква се двигателът да замени двигателя F124, който понастоящем задвижва местните изтребители от четвърто поколение F-CK Ching Kuo и Brave Eagle на ВВС на Република Китай. Двигател с еквивалентна тяга на F124 би позволил тези двигатели, доставяни от САЩ, да бъдат постепенно изведени от експлоатация и в двете програми. Тъй като Министерството на националната отбрана на Република Китай също обмисля разработването на изтребител от пето поколение, който да наследи F-CK Ching Kuo, новият двигател може да бъде използван и в следващия самолет, пише Military Watch Magazine.

NCIST преди това „настояваше за проекта Vega“ за разработване на усъвършенствани ключови технологии за авиационни двигатели като предварителна инженерна подготовка за разработването на изтребител от следващо поколение, като първата фаза на проекта ще се изпълнява от 2018 до 2023 г. Междувременно „Проектът Angel“ се състои от 24 ключови технологични проекта, предназначени да подкрепят това усилие.

Дванадесет установени ключови технологии включват горещо коване, преди да се премине към втората фаза на разработване на ключови технологии за студено коване. Разработването на тези технологии, според съобщенията, ще позволи разработването на значително по-мощен и ефективен наследник на F124. Производството на F124 започва в Съединените щати през 90-те години на миналия век и е разработен специално за задвижване на F-CK Ching Kuo, от които 137 са произведени от 1990 до 2000 г.

Предложението на Военновъздушните сили за основен изтребител от следващо поколение включва изисквания за усъвършенствани стелт възможности и двумоторен дизайн с висока тяга. Някои от най-предизвикателните очаквани изисквания от местната индустрия включват разработване на тежкотоварно колесник, активен електронно сканиран радар, компютър за управление на полета от ново поколение, активна система за електронна война, електрооптична система за насочване, вътрешен отсек за оръжия и система за обработка на данни от авиониката. Липсата на възможности на Националния институт за наука и технологии Чун-Шан за разработване на двигател с висока тяга се счита за основен фактор, възпрепятстващ напредъка на програмата. Разработването на местен двигател, който може значително да превъзхожда F124, би осигурило ключова стъпка за развитието на програмата за изтребители от пето поколение.

Две от шестте изтребителни ескадрили на Военновъздушните сили на Република Китай в момента са съставени от изтребители F-CK Ching Kuo, докато една в момента се формира от изтребители Brave Eagle, използващи същия двигател.

Позицията на изтребителя на Военновъздушните сили на Република Китай бързо намаля през последните години, като конкурентните им Военновъздушни сили на Китайската народноосвободителна армия, с които технически те все още са в състояние на война, започнаха да експлоатират първите си изтребители от пето поколение в началото на 2017 г. и днес са водещи в света по въвеждане на изтребители от шесто поколение в летателни изпитания . Очаква се изтребителите от шесто поколение да започнат да влизат в експлоатация в началото на 30-те години на 21-ви век. Макар че е почти сигурно, че изтребителят на Република Китай ще изостане с повече от две поколения, разработването на местни изтребители от пето поколение би могло да помогне за забавяне на тази тенденция, като същевременно осигури ключов тласък на местната индустрия по начини, по които инвестициите във внос на изтребители не го правят.