Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия за първи път разположиха контингент в Обединените арабски емирства (ОАЕ) за съвместни учения с Военновъздушните сили на ОАЕ, пише военното издание Military Watch.

Говорителят на Министерството на националната отбрана на Китай, старши полковник Джан Сяоганг, разкри, че ученията са проведени от 9 до 22 декември и представляват третата итерация на ученията „Falcon Shield“ между двете страни, след като предишните два кръга учения бяха домакинствани в Китай.

Говорителят заяви, че китайските военновъздушни сили на НОАК са разположили изтребители J-10, въздушни системи за ранно предупреждение и управление KJ-500 и въздушни танкери-цистерни YY-20 в ОАЕ за първи път, като уточни, че китайските и емиратските сили са действали в смесени формирования. Ученията включват симулации на командване и управление, операции за превъзходство във въздуха и обмен на информация, фокусиран върху нощни операции, безпилотен бой и търсене и спасяване на бойното поле.

Забележително е, че Военновъздушните сили на ОАЕ не са разположили най-боеспособния си изтребител F-16E/F Desert Falcon за участие в ученията Falcon Shield, а вместо това са разположили по-старите си Mirage 2000, доставени от Франция, които отдавна се считат за остарели. Съединените щати строго ограничават използването на своите изтребители за съвместни учения с потенциални противници, което означава, че операторите на F-16, като ОАЕ и Тайланд, постоянно са били принудени да използват само своите вторични типове изтребители, придобити от други източници, за участие в учения с Китай. Обединените арабски емирства преди това бяха постигнали споразумение със Съединените щати в края на 2020 г. за закупуване на изтребители от пето поколение F-35A, които да заменят Mirage 2000, въпреки че нежеланието да се изпълнят много широките изисквания, наложени от Вашингтон, включително прекратяването на сътрудничеството с китайския телекомуникационен гигант Huawei, бяха основни фактори, възпрепятстващи финализирането на сделката.

Въпреки че Министерството на отбраната на ОАЕ е обмисляло закупуване на незападни типове изтребители в миналото, най-вече руските Су-27М и Су-37 през 90-те години на миналия век, и дори е влязло в съвместна програма за изтребители с Русия в края на 2010-те, страната постоянно е подложена на значителен западен натиск да не продължава с договорите. По този начин, въпреки че китайският изтребител от пето поколение J-35 е оценен като привлекателна алтернатива на F-35, се счита за много малко вероятно той да бъде избран по политически причини. През декември 2021 г. беше обявено, че ВВС на ОАЕ са избрали френския Rafale, който да замени флота си от Mirage 2000, и са подписали договор за 19 милиарда долара за закупуване на самолета, което ги прави най-големият чуждестранен оператор на този тип. Rafale преди това е бил отхвърлен в полза на F-16E/F по време на търг в началото на 2000-те. Бойният потенциал на френския изтребител отдавна е критикуван като силно ограничен в сравнение със съвременните американски и китайски изтребители, като самолетът се е справил зле срещу произведените в Китай J-10C на пакистанските военновъздушни сили по време на единствения си високоинтензивен въздушен бой, когато е бил използван от индийските военновъздушни сили през май 2025 г.

Разполагането на китайски изтребители и спомагателни самолети за безпрецедентни учения в стратегически разположения регион на Персийския залив даде повод за безпокойство сред западните анализатори, тъй като регионът отдавна е доминиран от силите на Западния блок. Постоянното тясно сътрудничество на Обединените арабски емирства със западните геополитически интереси обаче породи възможността информация за действията на китайските авиационни части да бъде предадена на стратегическите им партньори в западния свят. Държавата от Персийския залив в момента играе централна роля в подкрепата на подкрепяните от Запада военни усилия в Судан и Йемен и е домакин на големи военни съоръжения на САЩ и Франция на своя територия, докато вносът на оръжие от десетилетия е почти изключително фокусиран върху западни продукти, което осигурява голямо предимство за американския и европейския отбранителен сектор. Операциите ѝ включват разполагане на персонал за наблюдение на продължаващите военни усилия срещу суданската държава и финансиране на колумбийски и украински контрактори за участие във военните усилия.