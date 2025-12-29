Турция елиминира терористи от ИДИЛ, антитерористи загинаха в операцията

Трима полицаи са били убити, след като терористите са открили огън по тях

Най-малко шест терористи от ИДИЛ бяха убити по време на антитерористична операция в северозападната провинция Ялова в Турция, съобщи турският министър на вътрешните работи в понеделник. Али Йерликая заяви, че и трима полицаи са били убити, след като терористите са открили огън по тях.

Той добави, че при сблъсъка са ранени осем полицаи и един охранител.

Операцията е била насочена срещу терористи от ИДИЛ (ДАЕШ, Ислямска държава) в Ялова и е била извършена от турските сили за сигурност като част от продължаващите усилия за борба с тероризма, посочи силовият министър.

Според него, през последния месец 138 заподозрени са били арестувани при операции, проведени срещу терористичната организация ИДИЛ, а 97 заподозрени са били преследвани.

Отделно от това, турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви в понеделник, че петима заподозрени са задържани и петима прокурори са назначени за разследване.