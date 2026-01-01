Морска надпревара: Китай с най-бързо растящ флот от разрушители

Масовите поръчки разширяват флота от тип 052D през 2025 г.

Като част от усилията, обхващащи повече от десетилетие, за бързо разширяване на флота от съвременни разрушители на ВМС на Китайската народноосвободителна армия, през 2025 г. службата поръча седем нови разрушителя, всички от които бяха кораби от клас Type 052D. Сред тях са военният кораб „Вейнан“ (корпусен номер 166), въведен в експлоатация през март 2025 г., „ Сучжоу“ (корпусен номер 158), въведен в експлоатация през май 2025 г., „ Цанчжоу “ (корпусен номер 125), въведен в експлоатация на 29 май 2025 г., „ Хъцзе“ (корпусен номер 126), въведен в експлоатация през юли 2025 г., и „ Жумадиан“ (корпусен номер 127), въведен в експлоатация на 27 юли 2025 г. В края на годината те бяха последвани от „ Луди“ (корпусен номер 176), въведен в експлоатация на 5 ноември 2025 г., и „ Гандзъ “ (корпусен номер 128), въведен в експлоатация на 4 декември 2025 г. Тези кораби имат водоизместимост при пълен товар от приблизително 7500-8000 тона всеки, пише Military Watch Magazine.

Разрушителите от клас Type 052D, въведени в експлоатация през 2025 г.,

са общо водоизместими приблизително 54 250 тона, или приблизително една пета от 268 700 тона надводни кораби, поръчани от ВМС през годината. Въпреки това разрушителите представляват по-голямата част от разходите за обществени поръчки, тъй като цената им е значително по-висока на тон от други типове кораби, като например 85 000-тонния суперносач Fujian, който беше пуснат в експлоатация през ноември, или спасителните кораби Mingjinghu, Poyanghu и Donghu, всеки от които е водоизместим с 9000 тона. Досега са произведени над 30 разрушителя от клас Type 052D, като първият е влязъл в експлоатация през 2014 г., което го прави най-многобройният тип разрушители в експлоатация, освен много по-стария клас Arleigh Burke на ВМС на САЩ . Разрушителите клас „Арли Бърк“ се произвеждат с темп от едва 1,6 годишно, което позволява на китайския флот от разрушители бързо да намали разликата в броя им, тъй като недостигът на корабостроителници в Съединените щати възпрепятства усилията за разширяване на производството.

Тип 052D е произвеждан в множество подварианти, включително един вариант, неофициално наричан Тип 052DL, който има пилотска палуба, която изглежда е с четири метра по-дълга, първият от които е пуснат на вода през 2018 г., и друг, неофициално наричан вариант Тип 052DG, който интегрира преконфигурирана главна мачта, за да побере нови антени за електронна война и комуникация, наред с други по-малки промени. Тип 052D интегрира същите вертикални клетки за изстрелване като разрушителите от клас Тип 055, макар и в по-малък брой - 64 клетки в сравнение със 112 клетки на клас Тип 055. Това позволява на двата допълващи се типа разрушители да експлоатират едни и същи типове ракети за противовъздушна отбрана и настъпателни операции, включително новата противокорабна балистична ракета YJ-20 , която се очаква да влезе в експлоатация в началото на 2026 г. след повече от три години тестове на Тип 055.

Наред с очакваното интегриране на YJ-20 през 2026 г., Тип 052D вече интегрира широк набор от оръжия, включително крилати ракети YJ-100 с обсег от 1000 км, противокорабни крилати ракети YJ-18 с терминална скорост от 3 Маха и сложни траектории на косене над водата. Многослойната му мрежа за противовъздушна отбрана се състои от ракетни системи земя-въздух HQ-16, HHQ-9, HHQ-10 и DK-10A, които разполагат с ракети в същите пускови клетки като крилатите ракети.

В началото на декември, в отговор на високото напрежение с Япония, два разрушителя клас 052D с корпусни номера 117 и 124 придружиха самолетоносача „Ляонин“ на ВМС и разрушителя клас 055 „ Нанчан“, за да започнат учения близо до японска територия. Преди това, през юни, ВМС за първи път разположиха два самолета за едновременни операции отвъд Втората островна верига в Западния Пасифик, като самолетоносачът „Ляонин“ премина през пролива Мияко от Източнокитайско море, докато вторият самолетоносач, „Шандонг“, влезе във Филипинско море през пролива Лусон. Три разрушителя клас 052D бяха част от двете групи самолетоносачи, като два придружаваха „ Ляонин“ заедно с два кораба клас 055, а един придружаваше по-малката група на „Шандонг“ заедно с един кораб клас 055. Предвижда се производството да продължи, за да увеличи флота до над 50 кораба, като продажбите за чужди държави, най-вече Русия и Алжир , бяха широко спекулирани.