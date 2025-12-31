Повторното обединение на Тайван с Китай е неизбежно, заяви Си Цзинпин

Повторното обединение на Китай е неизбежно, заяви президентът на страната Си Цзинпин в обръщение към нацията, малко след като Пекин обяви края на военните си маневри в близост до Тайван, съобщиха Синхуа и Франс прес.

"Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно", заяви Си в Пекин, докато представяше новогодишното си послание за 2026 г. Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки, подчерта президентът.

По отношение на Хонконг и Макао, Си заяви, че политиката "една страна, две системи" трябва да се прилага безкомпромисно и че двата специални административни района получават подкрепа, за да се интегрират по-добре в цялостното развитие на страната и да поддържат дългосрочен просперитет и стабилност.

Си подчерта, че Пекин се стреми да стимулира висококачествено развитие чрез иновации през 2025 г. Китай интегрира науката и технологиите в индустрията и създаде поток от нови иновации. Много големи модели за изкуствен интелект се състезават в надпревара за върха, а в областта на научноизследователската и развойна дейност на Китай са постигнати пробиви в производството на собствени чипове.

"Всичко това превърна Китай в една от икономиките с най-бързо растящи способности за иновация", отбеляза президентът на страната.

Сондата "Тянвън-2" започна своето пътуване сред звездите, за да изследва астероиди и комети. Започна строителството на хидроенергиен проект в долното течение на река Ярлунг Зангбо. Първият китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитна катапултна система, беше официално пуснат в експлоатация. Хуманоидни роботи изпълняваха кунг-фу удари, а дронове представяха зрелищни светлинни шоута, добави още Си.