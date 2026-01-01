Китай направи пробив: J-20 с двигатели WS-15 вече се произвеждат серийно

Подобрени производни на WS-15 могат да бъдат използвани за задвижване на изтребители

Нови видеозаписи за първи път потвърждават, че първата партида от изтребители за превъзходство във въздуха J-20 от пето поколение, интегриращи два турбовентилаторни двигателя WS-15, е завършила серийното производство, отбелязвайки важен етап в най-известната изтребителна програма на Китай. Първият полет на сериен самолет с двигателите се е състоял на 27 декември. WS-15 е един от най-сложните изтребителни двигатели в производство в света, като съотношението тегло/тяга може да се конкурира само с F135, задвижващ изтребителя от пето поколение F-35 сред известните типове двигатели. Това представлява значително по-високо ниво на ефективност от F119, задвижващ единствения в западния свят двудвигателен стелт изтребител F-22, и от новите руски двигатели от пето поколение, пише Military Watch Magazine.

WS-15 беше видян за първи път интегриран в J-20 в единична конфигурация за тестов полет през януари 2022 г. , а впоследствие беше извършен първи полет в двойна конфигурация през юни 2023 г. Двигателят значително подобрява всички аспекти на летателните характеристики на J-20, както и неговия обхват, като същевременно осигурява по-голяма мощност на бордовите подсистеми и намалява изискванията за поддръжка. Интегрирането на новия двигател в серийно произвеждани самолети представлява голямо постижение за китайската индустрия за изтребителни двигатели, която само две десетилетия по-рано, в средата на 2000-те, все още не беше в състояние да произвежда двигатели, наравно с тези, задвижващи американските и съветските изтребители от четвърто поколение от времето на Студената война, като F110 и AL-31F. Бързият напредък в развитието постави Китай в собствена лига, редом със Съединените щати, по отношение на усъвършенстването на своите изтребителни двигатели.

Интегрирането на новия двигател е постигнато успоредно с по-широката модернизация на J-20,

включително интегрирането на нови типове ракети, актуализиране на авиониката му и усъвършенстване на конструкцията на корпуса му, за да се намали допълнително радарното му сечение.

Основно предизвикателство в по-късния етап от разработването на WS-15 беше осигуряването на достатъчно качество по време на масовото производство на неговите монокристални суперсплавни турбинни лопатки и неговите прахово-металургични суперсплавни турбинни дискове. След като тези производствени предизвикателства бъдат преодолени, се очаква WS-15 и неговите бъдещи подобрени производни да останат в производство в продължение на няколко десетилетия. Използването на WS-15 като основа за разработване на бъдещи изтребителни двигатели далеч не би било безпрецедентно и би отразявало случая с първия двигател от пето поколение на Съединените щати, F119, който беше разработен в по-големия, по-ефективен и по-мощен F135. F135, от своя страна, в момента се разработва в допълнително подобрен вариант по програмата за модернизация на ядрото на двигателя.

Подобрени производни на WS-15 могат да бъдат използвани за задвижване на изтребители от ранно шесто поколение , тъй като те започват да бъдат въвеждани в експлоатация в началото на 2030-те години. Има известни спекулации, че двигателят може да бъде използван и за задвижване на усъвършенствани изтребители от четвърто поколение, като J-16 и новите палубни J-15B, което ще намали разходите за поддръжка и ще подобри летателните характеристики. Остава и неяснота дали WS-15 може да бъде използван за евентуално преустройство на по-стари изтребители J-20, за да се подобрят характеристиките им като част от бъдещи пакети за модернизация, което вероятно не само ще подобри характеристиките, но и ще намали нуждите от поддръжка и разходите за поддръжка. Макар че много неща относно бъдещето на програмата WS-15 остават несигурни, успешното разработване и въвеждане в експлоатация на новия двигател отваря широк спектър от нови възможности за бъдещето на китайската изтребителна индустрия.