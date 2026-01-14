Вандали чупят дръвчета в Бургас

Вандали са счупили 8 от новозасадените дръвчета в центъра на града. Община Бургас ще ги замени с нови, но възстановяването струва пари, коментират от администрацията.

Оказва се, че обект на атаки са и други дървета в града. По ул. „Патриарх Евтимий“ бяха засадени липи. На новите дръвчета там са поставени специални сифони, за да бъдат поливани по-лесно. Част от тях обаче вече са запушени с найлонови торбички и различни отпадъци.

Служителите на отдел „Озеленяване“ се натъкват на неприятни изненади и по ул. „Александровска“ и уличката към храм „Св. св. Кирил и Методий“. Често цветарниците и дърветата там са засипвани с утайки от кафе, които се изхвърлят или от близките заведения, или от обслужващите вендинг автоматите.

Утайката наистина може да е полезна за растенията, но не и в огромните количества, които се изсипват в момента. Сега ефектът е негативен, защото води до загниване на корените на растението.

По ул. „Александровдска“ пък служители изхвърлят мръсната и сапунена вода, с която са мили пода в търговските си обекти в основата на дърветата.

Призивът на Община Бургас е да бъдем по-отговорни. Ако искаме да живеем в красив и подреден град, трябва и самите ние да полагаме усилия, за да пазим, вместо да унищожаваме.