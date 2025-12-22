Водолази отварят шампанско под водата

Водолази от сдружение "Приятели на морето" ще направят коледно гмуркане в Бургас. То е насрочено за 24 декември, като демонстрациите ще започнат от Моста. Очаква се освен бургазлии в събитието да се включат като зрители и гости от страната.

Коледното гмуркане ще има ретро привкус. Водолазите ще представят интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.

По традиция, след потапяне, водолазите търсят гърне пълно с жълтици и отварят шампанско под водата.

Коледната елхичка е неразделна част от събитието.