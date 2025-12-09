Започна почистването на канали и дерета във Варна

Приоритет са най-рисковите участъци

Започна основното почистване на 70 участъка от отводнителни и охранителни канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираната територия на Варна, съобщиха от общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Дейността се извършва от фирма, с която кметството е сключило договор за период от 6 месеца – от ноември тази година до май 2026 г. В този срок изпълнителят трябва да прочисти каналите и деретата от битови отпадъци, избуяла растителност, наноси и струпани земни маси, за да се гарантира безпрепятственото оттичане на водата.

Първите обекти, по които вече се работи, са дерето в с. Константиново и канавката, която върви успоредно на бул. „Васил Левски“. Предстои екипите да влязат в районите „Младост“ и „Аспарухово“. Във втория, който пострада тежко от потоп през юни 2014 г., отводнителните съоръжения не са почиствани от 3 години.

От дирекцията уточниха, че приоритетно ще бъдат обработвани местата, посочени като рискови от Басейнова дирекция „Черноморски район“, както и затлачени участъци, установени при проверки на общинската администрация или такива, за които има подадени сигнали от граждани.

Целият процес по почистване ще бъде контролиран на терен от еколози от общината и районните кметства.