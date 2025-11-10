„Агенти по поддръжка“ източват сметки

Мнимите “служители” разиграват различни сценарии

Зачестяват сигналите за мошеничество

Измамници, представящи се за “агенти по поддръжката” на приложения, източват сметки. За това предупредиха вчера от ГДБОП.

В дирекция “Киберпрестъпност” зачестили сигналите за измами, извършвани от лица, които се представят за служители от поддръжката на известна международна финтех компания. Финтех е термин, който съчетава в себе си финанси и технологии и обозначава една от най-бързо развиващите се индустрии в глобален мащаб. Става въпрос за мобилно банкиране, онлайн инвестиции, нова дигитална валута или приложения за личен бюджет.

Измамата започва с обаждане през популярно VoIP приложение от международен номер, като в Caller ID се визуализира името и логото на компанията.

Мнимите “служители” разиграват различни сценарии - твърдят, че има проблем с профила, че се налага верификация или актуализация на акаунта, и искат жертвата да потвърди лични и банкови данни.

При отказ - отправят заплахи, че акаунтът ще бъде закрит или средствата - изгубени.

След предоставяне на данните, например трите цифри от гърба на картата, извършителите незабавно източват средствата към други сметки, чрез преводи към криптоплатформи и онлайн търговци.

Киберекспертите съветват никога не предоставяйте данни от банкови карти, пароли, кодове за потвърждение или друг вид информация, даваща достъп на непознати до лични данни, сметки, имейли и др.

Финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане. Ако получите подобно обаждане - прекъснете разговора и се свържете с официалния канал за поддръжка.

Не отваряйте връзки/линкове, изпратени от непознати, дори ако изглеждат легитимни.

Проверявайте внимателно имейл адресите, номерата и профилите, от които получавате съобщения - измамниците често използват идентични копия, предупредиха още киберполицаите. Те допълват, че ако вече сте станали жертва на престъпление или са извършени неоторизирани транзакции с Ваша помощ или от Ваше име - незабавно уведомете банката си и подайте сигнал в полицията.