Трайчо Трайков: Кортеж на НСО засече трамвай в София

Преди минути трамвай, потеглящ от пл. „Славейков“, рязко набил спирачки на кръстовището с бул. „Раковски“, съобщи в социалните мрежи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. В превозното средство имало няколко силни залитания и едно-две кълбета.

„Поглеждам светофара – червено за нас в трамвая. В същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим – от тези, които превозват най-важните държавни лица, придружени от джип и мерцедес. Светофарът временно даде предимство на трамвая, но от пилотната кола си осигуриха зелено без церемонии“, разказа Трайчо Трайков.

По думите му, подобни ситуации се случвали постоянно. Кметът уточни, че е възложил още днес да бъде подготвено писмо до СДВР, НСО и дирекция „Анализ и управление на трафика“ с молба да се намери решение, преди да се стигне до сериозен инцидент.