Мъж подпали къщата на сестра си



Мъж на 38 години е запалил къщата на сестра си в поморийското село Бата. Огънят лумнал рано сутринта в събота, около 07 часа, докато обитателите на дома спели.

Съседите са алармирали за инцидента на тел. 112 и пристигнал противопожарен екип овладял стихията.

В резултат на извършения оглед и последващите полицейските действия, е констатирано, че се касае за палеж, чийто извършител е братът на собственичката.

Той живее в близкото до Бата село Медово.

Мъжът е арестуван и е направил пълни самопризнания.

Вероятно мотивът му е разпра за имоти, смятат местните жители на с. Бата.