Съдът оправда бившите полицаи, обвинени, че са ескортирали шиян шофьор, причинил катастрофа

Софийският градски съд (СГС) оправда бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени за вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на околовръстното шосе на София през 2022 г., при която загина френски гражданин.

За пътния инцидент има отделно дело, в което подсъдим, че е шофирал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч и след употреба на кокаин и алкохол, е Димитър Любенов. В рамките на разследването срещу него стана ясно, че малко преди катастрофата, той е бил спрян за проверка от Малински и Гечева, а двамата - вместо да го задържат, са го ескортирали до Околовръстното шосе. Според обвинението, за това Малински е получил 200 лева подкуп.

Тричленният съдебен състав е оправдал двамата по обвиненията за извършени длъжностни престъпления, а Георги Малински и за получения подкуп от 200 лева.

Присъдите не са окончателни и подлежат на протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок от предявяването им.