Лекар умишлено прегази кучето Мая, талисманът на кв. "Разсадника"

Талисманът на столичния кв. "Разсадника" - кучето Мая, бе прегазено от мъж зад волана. Животното е издъхнало в мъки, съобщиха жители на квартала, които бързо раздухаха случая в социалните мрежи.

По думите им, водачът е бил в нетрезво състояние. Запис от охранителни камери в района показва как шофьорът преминава през тялото на четириногото на бавен ход, а после потегля, без дори да спре и види какво е състоянието на животинката.

"От клипа ясно се вижда, че кучето спи. Когато минава през нея тя започва да вие от болка и скимти. И въпреки че чува риданията, той не спира - а най-спокойно потегля и си поема по задачи", коментира ситуацията Васил Ивайлов.

Живущи в квартала твърдят, че мъжът от видеото е изтъкнат лекар, гръден хирург.

"На 9 ноември нашето любимо куче Мая, което живееше и радваше всички съседи и децата от ж.к. "Разсадника", ул. Пчиня 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана с Volkswagen Passat. Животното беше спокойно, дружелюбно и никога не е създавало проблеми. Лицето Ненад Цоневски, гръден хирург, се е намирало в неадекватно състояние по време на акта на жестокост", съобщи Борислава Иванова, която и разпространи кадрите в интернет.

Друга дама, която споделя активно видеото в социалните мрежи, разказа, че въпросният доктор, който е родом от Македония, се свързал с нея и я помолил да спре да разпространява клипа.

"Докторът помоли да не даваме гласност, защото 10 години се бори за кариерата си в София. И накрая предложи да пием кафе и да си поговорим", отбелязва тя.

По информация на Фондация "Македония" мъжът е сгазил умишлено кучето и е направил пълни самопризнания пред униформените от столичното 3-то Районно.

"Очакваме обвинение и ефективна присъда за тази нечовешка постъпка. Отново напомняме, че възпитанието в Северна Македония е далеч от човешкото и там кучета се убиват умишлено и за удоволствие на разни изроди всеки ден! Те пренасят своето нечовешко възпитание и в нашия свят. И това е резултатът. Брутално прегазени кучета - нарочно. Кучето е починало мъчително. Лицето е направило самопризнания пред 3-то районно управление София - търсете тях за подробности дали има обвинение за престъпника и дали е задържан!", пишат още от фондацията.

Все още от МВР не са дали подробности по случая.