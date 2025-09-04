Ад в Португалия: 15 души загинаха в атракционен фуникуляр (ВИДЕО)

Заради трагедията в Лисабон 4 септември е обявен за ден на национален траур

Най-малко 15 загинали и 20 ранени при ужасяващ инцидент на фуникуляр в Лисабон - един от най-известните символи на португалската столица.

Малко след 18 часа местно време (20 ч. българско) на 3 септември фуникулярът "Глория" дерайлира и се удари с бясна скорост в сграда в самия център на града.

Спешните служби с часове вадиха хора от останките на малкото историческо влакче, което според свидетел се смачкало като картонена кутия при удара в сградата, след като полетяло надолу без спирачка.

Основната версия на разследващите за инцидента е, че се е скъсал един от кабелите на влакчето.

Португалското правителство обяви днешния 4 септември за ден на национален траур.

Сред жертвите има и чужденци, гости на града, но на този етап властите не уточняват самоличността им. Като по чудо е оцеляло 3-годишно момиченце, предават португалските медии.

Линията "Глория" свързва зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала Байро Алто, любим на туристите заради оживените нощни заведения, разположени високо на един от лисабонските хълмове.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

Фуникулярите са сред най-популярната атракция за туристите в Лисабон. Освен "Глория" в португалската столица са прочути и влакчетата "Бика" и "Лавра".

Историческото влакче "Глория" може да транспортира до 42 пътници. Трасето му е едва 275 метра, но улицата е много стръмна. По тази причина и местните хора го ползват, за да стигнат до квартал Байро Алто.

Фуникулярът (от френски: funiculaire; на латински: funiculus – връв, въже) е релсово транспортно средство с въжена тяга за превозване на хора и товари на неголямо разстояние, при голям наклон на трасето. Подобни влакчета са доста разпространени в Европа: в Париж, Барселона, Прага, Киев и др. Много често, изпълнявайки транспортното си предназначение, те се превръщат в атракция за туристите.