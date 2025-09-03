Рюте: За между пет и десет минути руските ракети могат да достигнат Люксембург, Хага или Мадрид

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че съюзниците не могат да се чувстват сигурни просто защото не са в пряка географска близост до Русия, подчертавайки, че разстоянието е без значение в ерата на съвременните ракетни технологии, според кореспондент на Ukrinform на 2 септември.

На съвместна пресконференция в Люксембург с премиера Люк Фриден и министъра на отбраната Юрико Бакес, Рюте подчерта, че руската заплаха се увеличава всеки ден и засяга цяла Европа, не само държавите, граничещи с Русия.

„Заплахата от руснаците расте всеки ден. Нека не бъдем наивни за това. Един ден това може да засегне Люксембург и моята собствена страна, Нидерландия. В момента си мислим, че сме в безопасност, че сме далеч от Русия, но в действителност сме много близо – особено в контекста на най-новите ракетни технологии на Русия. Например, разликата между Литва и Люксембург, Хага или Мадрид е между пет и десет минути – толкова време отнема на една ракета да достигне тези части на Европа“, каза Рюте.

Главният изпълнителен директор на НАТО също потвърди ангажимента на САЩ към Алианса, като подчерта, че Вашингтон разглежда Русия като дългосрочна заплаха за целия евроатлантически регион.

„Те дълбоко разбират и от всичките ми разговори във Вашингтон мога да го усетя, че за да бъдат Съединените щати в безопасност, Атлантическият океан, Европа и Арктика също трябва да бъдат в безопасност – в противен случай самите САЩ, дори континенталната им част, биха били изложени на риск“, каза Рюте.

Генералният секретар отбеляза, че Съединените щати са изправени пред предизвикателства и от Индо-Тихоокеанския регион, което допълнително ги обвързва с НАТО. Той подчерта, че след срещата на върха на НАТО и ангажимента за отделяне на 5% от разходите за отбрана, включително 3,5% за основни елементи на отбраната, Вашингтон е потвърдил напълно този ангажимент.