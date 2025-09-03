Земетресение разтърси Цариброд

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Сърбия тази вечер.

Според EMSC епицентърът се намира близо до Цариброд (Димитровград).

Географските координати на земетресението са 43 километра ширина и 22,8 километра дължина. Хипоцентърът на земетресението, според данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, се намира на дълбочина приблизително 2 километра под земната повърхност.

Не се съобщава за пострадали. Не е известно дали са причинени по-големи или по-малки материални щети. Компетентните служби следят ситуацията.