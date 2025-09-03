Шестима кандидати от „Алтернатива за Германия“ починаха само за 13 дни преди местните избори в Северен Рейн-Вестфалия

Четирима кандидати и двама резервни кандидати от дясната политическа партия „Алтернатива за Германия“ в Германия са починали в рамките на 13 дни един от друг - точно преди изборите, твърдят германските медии.

Кандидатите от „Алтернатива за Германия“ е трябвало да се появят в бюлетините в Северен Рейн-Вестфалия на 14 септември.

Длъжностни лица заявиха, че в момента няма съмнения за нечестна дейност в смъртта на нито един от тях, съобщи BBC.

Информационни брошури на „Алтернатива за Германия“ за кметските избори в Гелзенкирхен.

Четирима кандидати и двама резервни кандидати - всички кандидати за длъжност в един и същ регион на Германия от партията „Алтернатива за Германия“ - са починали в рамките на две седмици един от друг, според съобщенията.

Ралф Ланге, 66; Волфганг Клингер, 71; Щефан Берендес, 59; и Волфганг Зайц, 59, всички са починали в рамките на две седмици един от друг, съобщи European Conservative. Двама резервни кандидати също са починали през същия период.

Германски официални лица заявиха, че два от смъртните случаи са резултат на естествени причини, но не са коментирали причината за останалите.

Не се очакваше AfD да бъде конкурентоспособна на регионалните избори през септември, съобщи The European Conservative. Партията обаче постигна значителен напредък от последните провинциални избори през 2022 г. - изкачвайки се от 5,4% в анкетите до 16,8% в Северен Рейн-Вестфалия, съобщи BBC.

Северен Рейн-Вестфалия има население от 18 милиона и според съобщенията 20 000 кандидати ще се кандидатират за поста през този цикъл.

Масовата преждевременна смърт сред кандидатите на AfD принуди длъжностните лица да препечатват бюлетини няколко пъти и да анулират някои от бюлетините, изпратени по пощата, според BBC.

Съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел засили спекулациите, когато публикува отново коментара на икономиста Стефан Хомбург, че броят на смъртните случаи на кандидатите е „статистически невъзможен“, съобщи BBC.

Германската полиция заяви, че разследва смъртните случаи и подробностите са били удържани от съображения за поверителност на семейството, според доклади.