17 станаха жертвите на влакчето-убиец в Лисабон, сред тях няма българи

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляра „Глория“ в португалската столица Лисабон, съобщиха министерството на външните работи (МВнР).

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая, допълват от ведомството.

Атракционните влакчета са традиционни както в Лисабон, така и в други европейски градове. Фуникулярът е релсово транспортно средство с въжена тяга за превозване на хора и товари на неголямо разстояние, при голям наклон на трасето. Подобни влакчета са доста разпространени още в Париж, Барселона, Прага, Киев, италианския гр. Комо и др. Много често, изпълнявайки транспортното си предназначение, те се превръщат в атракция за туристите.

Междувременно стана ясно, че броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира в Лисабон на 3 септември вечерта, достигна 17 души, обявиха от службите за извънредни ситуации.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Маргарида Кащро Мартинш. Ранените са 21 души.

Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства и едва след това публично оповестени. Сред 21-те ранени при инцидента има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде.

От външно заявиха, че при необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Лисабон на следните телефони: +351 213971713, +351933611337 или на имейл: [email protected], допълват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].