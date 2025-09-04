Лявата фракция на ЕП ще иска вот на недоверие към председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен

Лявата фракция на Европейския парламент (ЕП) предложи да се гласува въпрос за вот на недоверие към председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен във връзка с бездействието на Европа в ситуацията с Ивицата Газа и проваленото търговско споразумение със Съединените щати.

„ЕП заключи, че ЕК под ръководството на председателя Фон дер Лайен е загубила доверието на Европейския парламент и призовава за нейната оставка поради неспазване на принципите на прозрачност, отчетност и международното право“, се казва в текста на предложението за вот на недоверие.

Според документа парламентаристите смятат, че търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон е вредно за ЕС и е „асиметрично и не е взаимноизгодно“. ЕП също обвини Европейската комисия в бездействие по отношение на палестино-израелския конфликт, по-специално в „брутални военни атаки и системни нарушения на международното и хуманитарно право от страна на израелското правителство в ивицата Газа“.

В тази връзка европейските законодатели призоваха за анулиране на Споразумението за асоцииране, санкции срещу еврейската държава и всеобхватно ембарго върху доставките на оръжие за нея.

Освен това ЕП изрази неудовлетвореност от желанието на ЕК да сключи споразумение за свободна търговия с Южноамериканския общ пазар (Меркосур), виждайки го като заплаха за европейските фермери и околната среда, както и от политиката на Брюксел по отношение на климатичните и социалните кризи в Европа.

Според Politico, гласуването по вот на недоверие може да се проведе още през октомври. За да започнат дискусиите и последващото гласуване, предложението трябва да бъде подкрепено от 72 евродепутати. Необходими са 26 подписа, за да се премине този праг.

На 10 юли Европейският парламент в Страсбург гласува вот на недоверие срещу Фон дер Лайен заради обвинения в корупция при снабдяването с ваксини срещу COVID-19, първото подобно събитие от 25 години. Предложението, инициирано от румънския евродепутат Георге Пиперей, беше отхвърлено. 360 от гласувалите 553 евродепутати бяха против, 175 го подкрепиха, а 18 се въздържаха.