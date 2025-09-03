Турски и гръцки рибари се стреляха край Тасос и Самотраки

Във вторник вечерта в Тракийско море възникна напрежение между турски и гръцки рибари в морска зона между Тасос и Самотраки.

По-конкретно, както съобщава ERT, позовавайки се на оплаквания от гръцки рибари, през последните дни турски рибари са навлизали в гръцки териториални води, за да ловят риба, докато около 22:00 часа във вторник, според същата информация, напрежението ескалира и е възникнал сериозен инцидент със стрелба.

Според оплаквания и видеоклипове, качени от гръцки рибари в социалните медии, турски рибарски лодки достигат 4-6 морски мили от Самотраки, за да ловят риба.

Що се отнася до вчерашния инцидент, според ERT, гръцки рибари са отишли ​​да помолят турските рибари да се отдалечат, а турските рибари не са се поколебали да стрелят във въздуха.