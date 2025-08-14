Албания ще използва изкуствен интелект за борба с корупцията

Тирана се обсъжда идеята за използване на изкуствен интелект за превод на европейското законодателство

Албанските власти планират да използват технологии за изкуствен интелект (ИИ) за борба с корупционните схеми и ускоряване на интеграцията с Европейския съюз (ЕС), съобщава Politico.

Според изданието, Албания обмисля възможността за въвеждане на машинен интелект в процеса на избиране на държавни служители, както и за използване на технологията при разпределянето на държавни търгове. Ръководството на страната обаче все още е изправено пред проблема с прозрачността на алгоритмите с изкуствен интелект.

„Ако същите хора, които са се възползвали от корумпираната система за търгове, разработват алгоритми, тогава очевидно не се движим в бъдещето. Вкопчваме се в миналото“, каза албанският депутат от опозиционната Демократическа партия Йорида Тобаку.

Освен това, в Тирана се обсъжда идеята за използване на изкуствен интелект за превод на европейското законодателство и идентифициране на несъответствия между него и местните закони - процедура, необходима за присъединяването на Албания към съюза. Очаква се изкуственият интелект да помогне на ръководството на страната да завърши процеса на превод и анализ на правната рамка след пет години. Това ще бъде първият път в историята, в който държава се обръща към технологиите за интеграция в ЕС, пише още изданието.

Албания вече има опит с използването на изкуствен интелект в различни области. Технологията се използва в механизмите за обществени поръчки, както и в процеса на наблюдение на незаконно градско строителство и откриване на производство на наркотици в селските райони.

Politico също така съобщава за плановете на албанското правителство да въведе инструменти за лицево разпознаване с изкуствен интелект в пътните камери, което според доклада ще помогне за намаляване на изключително високия брой фатални произшествия.