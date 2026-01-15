Арабски държави разубедили Тръмп от атака по Иран

Още по темата: Иран предупредил съседите си за удари по бази на САЩ в Близкия изток 14.01.2026 15:46

Саудитска Арабия, Катар и Оман са положили активни усилия да разубедят американския президент от евентуални негови намерения да атакува Иран, опасявайки се от „сериозни регионални последици“. Това е заявил висш саудитски представител пред Франс прес, след като през последното денонощие Доналд Тръмп смекчи тона си към властите в Техеран.

„Трите страни от Персийския залив положиха постоянни дипломатически усилия в последния момент, за да убедят президента Тръмп да даде шанс на Иран да демонстрира добри намерения. Преговорите продължават, за да се укрепи изграденото до момента доверие и да се поддържа настоящата положителна атмосфера“, казал източникът.

Според Financial Times, на Тръмп се опитват да повлияят и други държави от региона, сред които Египет и Турция, предупреждавайки за потенциалните щети за съседите им в случай на удар от САЩ, включително покачване на световните цени на петрола и газа. Според трима източници на изданието, полагат се интензивни дипломатически усилия, включително преговори между самия Иран и администрацията на САЩ.

"Досега е постигната деескалация. САЩ дават време за преговори с Иран и за да видят как ще се развие ситуацията", е казал арабски представител пред FT.

Според саудитски представители, Рияд е уверил Техеран, че няма да участва в потенциален конфликт и няма да позволи на САЩ да използват въздушното му пространство за удари, пише The Wall Street Journal.