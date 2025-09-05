Арестуваха българка в Солун: Бебетата ѝ на една и две годинки избягали от къщата и пълзели по улиците на града

Деца на една и две годинки бяха намерени да се скитат безпризорно по улиците на Солун. По-късно гръцките власти задържаха родителите им.

49-годишен албанец и неговата 22-годишна партньорка от български произход са в ареста, след като двете деца са избягали от дома им. Те са били намерени да се разхождат сами по пътя в района Харилау в Солун от случайно преминаващ шофьор.

Инцидентът е станал в 9:50 ч. като шофьорът е забелязал двете бебета - едното от тях да пълзи по пътя - и е алармирал полицията. На мястото незабавно са пристигнали служители, които са арестували родителите.

Прокуратурата повдигна обвинения срещу родителите за излагане на непълнолетни на опасност, като ги е предал на съдебен процес пред едночленния съд. Съдът отложи разглеждането на делото и реши да ги остави под стража.

Според информацията, ответниците твърдят, че децата са избягали, докато са били поверени на грижите на 12-годишната сестра на 22-годишното момиче. Според тях непълнолетното дете е отворило вратата на къщата, в резултат на което двамата двете бебета са излезли сами на улицата, докато останалото семейство спяло и не забелязало инцидента.