Йоан Матев, който закла ученик в Борисовата градина, излезе от затвора

Йоан Матев, осъден на 6 години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година, излезе от затвора.

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана.

Преди дни правосъдното министерство съобщи, че Матев ще напусне килията "в първите дни на септември".

В началото на юни тази година Матев поиска условно предсрочно освобождаване, което му беше отказано от Софийския градски съд.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на 6 години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож, били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба.

Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд (ВКС) Матев е осъден окончателно на 6 години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.

Криминалисти разплетоха убийството, за което дълго време се смяташе, че ще остане неразкрито

След убийството на Георги десетки и дори стотици младежи бяха разпитани. МВР пусна снимки от камери в парка на бягащо момче с раница, но почти 2 години никой не се появи човек, за да каже, че е разпознал младежа. Снимките дълго време стояха разлепени по сградите на и университети.

Мнозина предполагаха, че убийството Георги Игнатов ще се превърне в поредното неразкрито. На 22 февруари 2017 г. обаче властите съобщиха, че има задържан младеж, за когото се предполага, че е килърът на Георги.

Йоан Матев на едно от многото заседания.

Това е Йоан Матев - студен първи курс по право в Югозападния университет в Благоевград, но родом от столицата. Мотивът му бил да ограби момчето, което случайно срещнал в Борисовата градина.

Разследващите тръгват по следите на Йоан с помощта на негова съученичка, която в края на 2016 г. се свързала с приятелката на Георги - Лора. Момичето разказало, че имат един съученик, който много приличал на момчето от снимките. А часове след убийството бил засечен да се мие в тоалетните на училището.

При задържането му близо две години след трагедията Йоан много се е променил визуално и няма почти нищо общо със снимките, които МВР разпространи. Видимо качил много килограми, с дълга коса и брада, за да избегне евентуално разпознаване. Заличил е всички свои снимки, както и профила си във фейсбук още на 3 юни 2015 г.

На същия ден, 22 февруари 2017 г., заедно с Йоан е задържан и брат му Марсел, който е с година по-малък от него. Криминалистите ги следели от края на декември.

Още в деня на задържането Марсел бил отведен за изследване с детектор на лъжата. Преди полиграфа имало предтестова беседа с него. След това седнал на уреда и му задавали въпроси. Машината отчела, че има съпричастност към престъплението, или поне знае за него за ужасяващото убийство. После дошъл редът на т.нар. следтестова беседа, която се водила от криминалния психолог Мария Раданова.

Разговорът се провел в стая в СДВР. В нея били само служителката на МВР и Марсел. Тя показала снимката на бягащото момче с раницата и го попитала това той ли е, или брат му Йоан. След кратка пауза признал: "Брат ми".

По-късно беседата се превърна в проблем за делото, защото на момчето не е било разяснено, че може да не свидетелства срещу брат си, каквато възможност законът дава. По време на самия процес Марсел отказа да свидетелства.

Показанията обаче са решаващи за хода на делото, тъй като Марсел казва къде е хвърлен ножът, с който е убит Георги. Оказва се в шахта, където криминалистите го намират още на 22 февруари.

Макар и доказателствата да са косвени, те правят една логична причинно-следствена връзка, която се превръща в несъмнен извод за авторството на престъплението, посочват върховните съдии.

Друго важно доказателство по делото е, че камера на БНР заснела Йоан в 11,43,24 ч на 2 юни 2015 г. на 9 метра от пейката, където бил Георги. Освен това свидетели разказали, че той има точно такъв нож, какъвто е намереният в шахтата.