Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград

Екип на дирекция "Инспекция по труда" - Хасково е бил нападнат с брадва по време на проверка в заведение в Димитровград. Проверката е извършена в четвъртък вечерта около 19:30 ч.

"Колегите са се легитимирали, поискали са да извършат проверка на трудови договори. Били са нападнати с брадва от мъж, които се представил за съпруг на собственичката на заведението", съобщи директорът на инспекцията Кирчо Кирев.

Мъжът започнал да къса попълнените от работниците декларации, да чупи посуда, разказа още Кирев. Наложила се намесата на полиция, за да бъде довършена проверката. Междувременно заварените там работници били изгонени от собствениците.

От Инспекцията допълниха, че и преди са имали сигнали за работа без трудови договори в обекти, стопанисвани от тази собственичка. Проверяваме всички сигнали, казаха още трудовата инспекция.

От полицията съобщиха, че мъжът, държал брадва, е задържан за 24 часа. Той е на 48 години от димитровградското село Черногорово.